Siria: proseguono le proteste a Soueida contro il governo (2)

- Le proteste contro la crisi economica si sono politicizzate e diffuse anche nelle roccaforti dei lealisti del presidente siriano, Bashar al Assad. Soueida è una città a maggioranza drusa. I drusi, che rappresentano una minoranza in Siria, sono un gruppo etnoreligioso praticante una dottrina di derivazione musulmana sciita ismailita. Oltre 700 residenti dei villaggi e delle città di Al Mazra'a, Al Tha'lah, Slaim, Ariqa, Al Kharsa, Rimat Hazm e El Geneina, sono accorsi in piazza Al Karama, nel centro di Soueida, per partecipare allo sciopero e al blocco stradale. (segue) (Lib)