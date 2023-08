Siria: proseguono le proteste a Soueida contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Assad ha cercato di placare le tensioni annunciando un aumento dei salari del 100 per cento, ma la misura sembra non essere sufficiente a placare la rabbia popolare. Inoltre, la decisione di aumentare i prezzi dei carburanti tra il 150 per cento e il 200 per cento ha ulteriormente alimentato l’insoddisfazione. Nel tentativo di correre ai ripari, la Banca centrale della Siria ha fissato il 22 agosto il tasso di cambio a 10.800 lire per un dollaro statunitense e a 11.782,26 lire siriane per un euro. Solo due giorni prima, il 20 agosto, la Banca aveva fissato il tasso di cambio a 10.900 lire per un dollaro Usa e a 11.850,48 lire per un euro. Prima dello scoppio della guerra nel 2011, un dollaro valeva 47 lire. (segue) (Lib)