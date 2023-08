Indo-Pacifico: Australia pianifica aumento pattugliamenti navali congiunti con le Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia ha un interesse diretto nella sicurezza del Mar Cinese Meridionale, e intende rafforzare la cooperazione con le Filippine per la conduzione di pattugliamenti navali congiunti in quelle acque. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa australiano, Richard Marles, in concomitanza con una esercitazione anfibia congiunta intrapresa dalle forze armate dei due Paesi. Oltre 2mila militari australiani e filippini partecipano in questi giorni a simulazioni di sbarco anfibio e attacco aereo con la partecipazione di due navi da guerra australiane, la nave d'assalto anfibio Hmas Canberra e la fregata Hmas Anzac. Assistendo alla manovra, Marles ha ricordato che la maggior parte dei flussi commerciali da e per l'Australia attraversano il Mar Cinese Meridionale: "Un danno enorme può essere inflitto all'Australia prima che un qualsiasi avversario potenziale metta piede sulle nostre coste. Mantenere l'ordine basato sulle regole nell'Asia sud-orientale, e mantenere la sicurezza collettiva dell'Asia sud-orientale, è fondamentale per tutelare la sicurezza nazionale del nostro Paese", ha dichiarato il ministro australiano. Marles ha anche confermato che Australia, Giappone e Filippine hanno effettuato un pattugliamento marittimo congiunto la scorsa settimana, cui però non ha preso parte una nave della Marina militare Usa, come inizialmente programmato. (Res)