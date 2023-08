Roma: cuffie e computer rubati in casa, denunciato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne del Marocco è stato denunciato a Roma per ricettazione. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un paio di cuffie rubate dall'auto di una turista francese, che aveva sporto denuncia. In casa, invece, aveva due computer portatili rubati il 12 agosto scorso. I carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà lo hanno localizzato e denunciato per ricettazione. I beni rubati sono in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. (Rer)