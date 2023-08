Sardegna: Confartigianato, nell'Isola crescono imprese guidate da stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi settoriale nazionale dice che le imprese artigiane straniere sono fortemente concentrate nei “Lavori di costruzione specializzati” (50,6 per cento); seguono le “Costruzioni di edifici” (7,8 per cento), l’“Abbigliamento e il confezionamento di articoli in pelle e pelliccia” (5,9 per cento), i “Servizi per edifici e paesaggio” (5,5 per cento prevalentemente operative in pulizia di edifici, cura e manutenzione del paesaggio, global service6 ecc.), le attività di “servizi per la persona” (5,2 per cento, soprattutto lavanderie, parrucchieri, estetiste e centri benessere fisico), i “Servizi di ristorazione” (4,4 per cento), il “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte” (3,3 per cento), la “Fabbricazione di prodotti in metallo” (esclusi macchinari e attrezzature) (2,6 per cento), la “Fabbricazione di articoli in pelle e simili” (2,0 per cento), la “Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (1,6 per cento), il “Commercio all'ingrosso e al dettaglio” e la “Riparazione di autoveicoli e motocicli” (1,5 per cento). Chiudono le “Altre industrie manifatturiere” (1,1 per cento, soprattutto lavorazione di gioielli, bigiotteria e pietre preziose, occhialeria e fabbricazione e riparazione di protesi dentarie). “Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di imprenditori giovani, che scelgono la via del lavoro autonomo per integrarsi nella nostra società – riprende la presidente di Confartigianato Sardegna - valorizzare anche gli imprenditori stranieri, quelli registrati presso le Camere di Commercio e che pagano le tasse come gli italiani, significa anche impegnarsi per far emergere quelle sacche d’illegalità che rischiano di penalizzare i tanti stranieri che, onestamente e con passione, concorrono allo sviluppo del nostro sistema produttivo”. “Questo significa – conclude la Presidente - contrastare con forza l’illegalità e il lavoro nero, che alimenta il sommerso e la contraffazione, penalizzando le imprese regolari sarde e straniere”. (Rsc)