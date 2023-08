Finlandia: ambasciata russa informata su arresto connazionale, chiesto accesso consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa è stata informata il 23 agosto della detenzione di un cittadino russo in Finlandia su richiesta delle autorità ucraine. Lo ha riferito la missione diplomatica a "Ria Novosti". "Il 23 agosto 2023, le forze dell'ordine finlandesi hanno informato l'ambasciata della detenzione di un cittadino russo in Finlandia su richiesta delle autorità ucraine. Lo stesso giorno, il 23 agosto, è stata inviata alla parte finlandese una richiesta per tenere un incontro con il cittadino russo. Sinora non è arrivata alcuna risposta", hanno detto all'ambasciata. Il dipartimento consolare dell'ambasciata è in contatto con l'avvocato e i parenti del detenuto e sta adottando le misure necessarie per fornire assistenza al denuto, hanno aggiunto i diplomatici russi. (segue) (Rum)