Finlandia: ministero Esteri, proseguono negoziati con Usa su accordo cooperazione in materia di difesa

- La Finlandia e gli Stati Uniti hanno completato tre cicli di colloqui sulla cooperazione in materia di difesa, con l'intenzione di concludere a breve l'accordo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri finlandese. Lo scorso settembre, le autorità di Helsinki hanno annunciato l'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti per l'Accordo di cooperazione per la difesa (Dca), che durerà 1-2 anni e determinerà lo status delle truppe Usa quando operano in Finlandia. "Finora sono stati completati tre cicli di negoziati. Il completamento dei negoziati è un obiettivo incluso nel nuovo programma governativo della Finlandia. Il parlamento finlandese deve approvare l'accordo prima che possa essere adottato", ha spiegato il dicastero degli Esteri. Diversi altri Paesi della Nato hanno un accordo bilaterale simile con gli Stati Uniti. Norvegia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno già concluso un'intesa, mentre Svezia e Danimarca sono in fase di negoziazione. (Sts)