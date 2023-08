Energia: Slovenske elektrarne sigla fornitura di combustibile nucleare con Westinghouse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Slovenske elektrarne (Se) ha firmato un contratto con la statunitense Westinghouse per la fornitura di combustibile nucleare alle centrali nucleari della Slovacchia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Le prime forniture sono previste entro un anno dall’approvazione all’uso. L’obiettivo di Se è di diversificare le forniture di combustibile nucleare in modo da avere almeno due fornitori alternativi. “Garantire un altro fornitore per le nostre centrali è un passo importante per rafforzare la sicurezza energetica della Slovacchia. Le centrali nucleari sono un pilastro importante nel mix energetico del Paese”, ha commentato l’amministratore delegato di Se, Branislav Strycek. (Vap)