Bosnia: rinviato al tribunale l'atto di accusa contro presidente Repubblica Srpska Dodik

- La Procura della Bosnia ed Erzegovina ha rinviato al tribunale statale, dopo averlo revisionato, l'atto d'accusa contro il presidente e il direttore della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), Milorad Dodik e Milos Lukic. Secondo “Klix”, ieri il tribunale ha ricevuto l'atto d'accusa preparato contro i due sospettati. All'inizio di agosto, l'11ma Procura della Bosnia Erzegovina ha presentato un atto d'accusa contro Dodik, ma invece di confermarlo il 21 agosto, il tribunale statale ha deciso di rinviare l'atto d'accusa per una revisione in quanto l'accusa non ha specificato quale sarebbe il reato commesso e qual sarebbe il rapporto di causa-effetto tra ciò di cui sono rispettivamente accusati Dodik e Lukic. L'accusa aveva precedentemente affermato di aver intentato un'accusa per il reato di mancata attuazione della decisione dell'Alto Rappresentante internazionale Christian Schmidt, in relazione all'articolo 203 e paragrafo 1 del Codice penale della Bosnia ed Erzegovina, recentemente modificato dallo stesso Schmidt proprio in modo che le sue decisioni venissero rispettate nella Repubblica Srpska. Per questo reato è prevista una pena da sei mesi a cinque anni di reclusione, tuttavia, dopo la revisione dell'atto d'accusa non è stato spiegato quali modifiche siano state apportate. (Seb)