India-Kuwait: visita sottosegretario Esteri Muraleedharan, individuate nuove aree cooperazione

- Il sottosegretario agli Esteri dell’India, Vellamvelly Muraleedharan, ha concluso la sua visita ufficiale in Kuwaiti (23 e 24 agosto) dopo aver incontrato il ministro degli Esteri kuwaitiano, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, il vice Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah, e il ministro di Stato dell’Interno, Talal Khalid al Ahmad al Sabah. I colloqui hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni bilaterali e alcune questioni riguardanti la comunità indiana locale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, sottolineando che si è trattato della prima visita di livello ministeriale da due anni e che ha offerto l'opportunità di identificare nuove aree di cooperazione per approfondire il partenariato economico. Muraleedharan ha avuto anche incontri con rappresentanti della comunità indiana, ha partecipato a un evento aziendale organizzato dal Consiglio imprenditoriale e professionale indiano e ha inaugurato una targa nell’ambasciata dell’India per commemorare i combattenti per l’indipendenza.(Inn)