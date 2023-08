Serbia: Dacic, non abbiamo aderito a Piattaforma di Crimea e in Russia hanno apprezzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha aderito alla Piattaforma di Crimea, l'iniziativa diplomatica internazionale di consultazione e coordinamento creata dall'Ucraina e tale posizione è stata ampiamente approvata in Russia. "La Serbia non ha aderito alla piattaforma di Crimea né alla dichiarazione, il primo ministro (Ana Brnabic) ha partecipato ai lavori di quell'incontro attraverso un videomessaggio, ma noi non abbiamo sostenuto né accettato il testo adottato al termine della piattaforma di Crimea, proprio perché va oltre il quadro che per noi è accettabile", ha detto Dacic all’emittente televisiva “Pink”. Parlando dell'incontro di ieri con l'ambasciatore russo Aleksandar Bocan Harchenko, Dacic ha detto che la posizione della Serbia su questa piattaforma e la dichiarazione di Atene hanno incontrato commenti positivi in Russia, ma che l'incontro non era stato organizzato per questo motivo. "Mi ha consegnato una lettera di Reshetnikov (Maksim, ministro dello Sviluppo economico russo), visto che siamo copresidenti del comitato misto per la cooperazione". Si tratta di questioni economiche e di altro tipo, sulle quali dovremmo tenere determinati incontri. "Ho proposto di fissare le date della visita, dei colloqui tra i copresidenti, gli altri ministri e ovviamente l'opportunità di incontrare il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov", ha detto il capo della diplomazia serba. (Seb)