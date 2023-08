Infrastrutture: Iraq, il Qatar realizzerà un complesso turistico a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società qatariota Estithmar Holding realizzerà un complesso turistico a Baghdad, in Iraq, che comprende un albergo e un complesso residenziale. Lo ha annunciato il primo ministro dell'Iraq, Mohammed Shia al Sudani, indicando che il progetto rappresenta il primo impegno per iniziative di investimento del Qatar in Iraq. "Questo passo è in linea con la visione del governo di rafforzare le prospettive di investimento, favorire la sinergia economica e coltivare un clima di investimenti che attiri le aziende arabe e internazionali a partecipare alle iniziative infrastrutturali dell'Iraq", ha spiegato il premier. In occasione della cerimonia di posa della prima pietra, Sudani ha elogiato l'approccio proattivo e risoluto del Qatar nel portare avanti questo progetto infrastrutturale. La profonda collaborazione tra Iraq e Qatar è iniziata durante la significativa visita dello sceicco Tamim bin Hamad al Thani, emiro del Qatar, a Baghdad nei mesi scorsi, ha concluso Sudani. (Irb)