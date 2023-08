Grecia: allerta incendi resta elevata in Attica, Beozia ed Evros ma cala intensità venti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio incendi in Grecia resta elevato nei territori della Beozia, di Evros e dell’Attica. È quanto emerge dalla mappa emessa dalla Protezione civile ellenica per la giornata di oggi. Rispetto a ieri, tuttavia, come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, la situazione appare generalmente migliorata grazie alla riduzione dell’intensità dei venti e le conseguenti condizioni più favorevoli per estinguere gli incendi. Il quadro è migliorato in particolare nell’area del monte Parnitha, dove sarebbe rimasto solo un piccolo fronte attivo a sud-ovest. Secondo quanto riferito dai vigli del fuoco, nella zona si sono verificati durante la notte alcuni focolai minori, che sono stati tuttavia domati immediatamente dalle forze di terra. Il fronte in Beozia è ancora attivo in alcune aree difficili da raggiungere, ma le autorità hanno reso noto che gli insediamenti non sono minacciati. (Gra)