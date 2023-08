Reddito cittadinanza: Patuanelli (M5s), governo classista colpisce e insulta bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “continua a colpire la fascia più debole della popolazione tagliando la platea dei percettori del reddito di cittadinanza - oggi in arrivo altri 33 mila sms dell'Inps - e non intervenendo in alcun modo sul caro vita e sui salari da fame”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli. “Tutto questo – ha proseguito – mentre il ministro Lollobrigida dice che i poveri mangiano meglio dei ricchi, insultando i sempre più numerosi italiani che ogni giorno si mettono in fila alle mense solidali per avere un pasto decente”. “Questa non è una coincidenza, ma un'agghiacciante coerenza tra fatti e parole che dimostrano l'approccio classista di questo governo di destra che disprezza i più bisognosi facendo cassa sulla loro pelle", ha concluso Patuanelli. (Rin)