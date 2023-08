Sardegna: due finanzieri sventano tentativo di suicidio a Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Nucleo di Polizia Economico – Finanziari di Oristano, sono intervenuti evitando che una persona portasse a termine l’intento togliersi la vita lasciandosi cadere dall’estremità superiore del locale Palazzo di Giustizia del capoluogo giudicale. Le guardie giurate in servizio presso l'ingresso del Tribunale di Oristano hanno notato attraverso il sistema di videosorveglianza una persona in uno stato di disagio che si trovava sul tetto dell'edificio, proprio vicino al parapetto, mettendo a rischio la propria vita. Senza esitazione, hanno allertato immediatamente i finanzier del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che erano impegnati in attività di Polizia Giudiziaria. (segue) (Rsc)