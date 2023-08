Sardegna: due finanzieri sventano tentativo di suicidio a Oristano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due militari si sono precipitati sul tetto con prontezza di riflessi e determinazione, raggiungendo la persona in pericolo prima che potesse mettere in atto il gesto disperato. Nonostante le difficoltà del luogo e la possibilità che il soggetto potesse tentare una manovra improvvisa, i finanzieri sono riusciti a instaurare un colloquio cercando di comprendere le ragioni alla base di tale atto estremo. Durante il colloquio, i militari hanno rassicurato il malcapitato e ascoltato le sue preoccupazioni, inclusi i motivi di carattere economico che lo stavano tormentando. L'uomo ha poi desistito spontaneamente dal suo intento. Nel frattempo, è stato allertato il servizio medico d'urgenza, che è giunto sul posto prontamente per prendersi cura della persona e valutare le sue condizioni. (Rsc)