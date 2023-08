Myanmar: forze armate segnalano ulteriore stretta sul potere con un rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar hanno effettuato una serie di nomine tese a contrastare più efficacemente la rivolta armata e la resistenza politica contro la giunta: un rimpasto di governo che segnala l'intenzione di consolidare ulteriormente la stretta sul potere assunto dai militari col golpe di febbraio 2021. Le nomine, divenute effettive all'inizio di agosto, includono in particolare quella del tenente generale Yar Pyae a ministro degli Affari interni, che gli conferisce la guida della polizia e delle amministrazioni locali. Il generale ha mantenuto inoltre il suo ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, che lo pone a capo di qualunque negoziato coi gruppi armati etnici. Le forze armate birmane avevano avviato un comitato per i colloqui di pace con i gruppi armati guidato proprio da Yar Pyae a novembre 2020, dopo la schiacciante vittoria alle elezioni generali della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi, deposta di lì a pochi mesi. La nomina del comitato era stata interpretata come una critica diretta proprio al governo civile di Aung San Suu Kyi, che aveva faticato a compiere progressi nei negoziati. (segue) (Inn)