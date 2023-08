Myanmar: forze armate segnalano ulteriore stretta sul potere con un rimpasto di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti birmane citate dal quotidiano "Nikkei" affermano che Yar Pyae è stato attento negli ultimi anni a mantenere un'immagine di freddezza e ponderazione, esprimendo rispetto per la consigliera di Stato deposta e visitandola anche "molte volte" in carcere per discutere potenziali compromessi politici. La fedeltà del generale al capo delle forze armate, generale Min Aung Hlaing, è però indiscussa. Yar Pyae è entrato ufficialmente a far parte del Consiglio per l'amministrazione dello Stato - il massimo organo decisionale della giunta - a febbraio 2022, e la sua nomina a ministro dell'Interno anticipa probabilmente una ulteriore stretta sull'opposizione pro-democrazia. (Inn)