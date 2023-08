Ucraina: Pentagono, Usa addestreranno piloti Ucraini F-16 entro due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno un addestramento di base sui cacciabombardieri F-16 ai piloti ucraini entro due mesi. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, generale Pat Ryder, nel corso di una conferenza stampa. Ryder ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno addestramento diretto a "diversi piloti" e "decine" di avieri. L'annuncio segue la conferma, giunta soltanto questa settimana, della partecipazione diretta degli Usa all'iniziativa per la fornitura di cacciabombardieri F-16 a Kiev e il relativo supporto formativo e logistico. Il portavoce ha dichiarato che l'addestramento inizierà nel mese di ottobre presso la base aerea di Morris a Tucson, in Arizona, e sarà affidato al 162mo Stormo, una unità della Guardia aerea nazionale specializzata proprio nell'addestramento di partner internazionali al pilotaggio degli F-16. (Was)