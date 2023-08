Libano: media, delegazione del Qatar a Beirut per sbloccare lo stallo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di mediazione del Qatar sarebbe arrivata a Beirut, o è in procinto di giungervi, per discutere alcuni dettagli relativi alla missione dell'inviato presidenziale francese, Jean-Yves Le Drian, che ha chiesto ai suoi partner del “Gruppo dei 5” di Doha di assisterlo nella sua visita, prevista a settembre, volta a sbloccare lo stallo presidenziale in Libano. Lo riferiscono fonti diplomatiche arabe citate dal quotidiano libanese "Al Joumhouria". In precedenza, il giornale ha riferito che Le Drian è atteso a Beirut all’inizio di settembre, probabilmente nella seconda settimana. L'ex capo della diplomazia francese dovrebbe un ciclo di colloqui con i diversi attori politici del Paese. La presidenza della Repubblica è vacante dal 31 ottobre 2022, data in cui si è concluso il mandato di Michel Aoun. In ben dodici sessioni, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere il successore di Aoun. (segue) (Lib)