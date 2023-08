Roma: tra solitudine e malori da calura, l'infernale estate degli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi attanagliano Roma, ma chi arriva negli ospedali in questi giorni sono soprattutto gli anziani. Il periodo delle ferie “è quello in cui l’emergenza della solitudine emerge più che in altri”. Lo ha spiegato ad "Agenzia Nova" Massimo La Pietra, responsabile della centrale di risposta nazionale della Croce rossa italiana del numero 1520. D’estate i parenti si allontanano per le vacanze, così come i vicini di casa, e le collaboratrici domestiche. E gli anziani restano soli. Anche a loro è rivolto il servizio della Croce Rossa “che fa fronte a esigenze di vario genere: dal servizio taxi sanitario alle richieste di pacchi alimentari. In questo periodo dell’anno - prosegue La Pietra - abbiamo registrato un picco delle chiamate per la ‘telecompagnia’”. (segue) (Rer)