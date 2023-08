Roma: tra solitudine e malori da calura, l'infernale estate degli anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi rimane solo in casa anche un disturbo banale può fare la differenza. Al pronto soccorso del Gemelli "c'è stato un lieve aumento negli ingressi e sono soprattutto relativi agli anziani", sottolinea il dottor Marcello Candelli, dell'Unità operativa complessa Medicina di urgenza e Pronto soccorso del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. "Sono persone che soffrono di malattie croniche o che hanno anche una banale infezione urinaria - aggiunge -. Condizioni che senza caldo avrebbero potuto gestire a casa ma che si aggravano a causa della disidratazione. Gli anziani non hanno il senso del bere. Inoltre, d’estate si suda molto e si mangia di meno". (segue) (Rer)