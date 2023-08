Roma: tra solitudine e malori da calura, l'infernale estate degli anziani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solitudine, sembra essere diventata una malattia soprattutto dopo il periodo della pandemia. “Gli anziani ne soffrono di più – dice La Pietra - soprattutto chi, dopo il Covid, non è riuscito a creare una rete sociale. Gli operatori della Croce Rossa sono preparati a comprendere quelle che i terapisti chiamano 'la solitudine involontaria' e la cosa non riguarda soltanto le persone anziane”. Proprio per far fronte alla solitudine è nata Piazzetta Cri, una chat “dove mettiamo in collegamento fra loro sei o sette anziani, con uno psicologo che fa da moderatore, li facciamo incontrare e favoriamo conoscenza”, conclude. Al canale arrivano mediamente 300 telefonate al giorno, il 30 per centro sono di persone fragili. (Rer)