Fd'I: Tiero, felice per nomina Arianna Meloni, figura vicina a territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Enrico Tiero in una nota si congratula con Arianna Meloni, neo eletta responsabile della segreteria di Fd'I. "Con immensa felicità ho appreso della nomina di Arianna Meloni a responsabile della segreteria politica di Fd'I e del dipartimento Adesioni del partito - spiega -. Con Arianna mi lega una profonda amicizia e la condivisione totale della linea politica portata avanti in questi anni sui territori. Ciò che mi preme affermare è che Fd'I conferma di essere una comunità, con un gruppo dirigente forte e capace di trasmettere quella forza necessaria indispensabile in certi momenti. Occorre - prosegue - continuare a remare nella stessa direzione per la riuscita del nostro grande progetto politico. Continueremo insieme a realizzare il sogno di un'Italia più vicina ai bisogni della gente. Sono certo che Arianna saprà svolgere al meglio il ruolo apicale all'interno del partito, con passione e competenza, qualità che l'hanno sempre contraddistinta. Auguro a lei un sereno e fruttuoso lavoro che soddisfi appieno le molteplici e diversificate esigenze dell'interesse generale", conclude. (Com)