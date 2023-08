Rohingya: sei anni fa l’esodo, Onu esorta comunità internazionale a giustizia e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sei anni dall’inizio dell’ultima crisi dei profughi rohingya, le Nazioni Unite, rivolgendosi alla comunità internazionale, hanno fatto appello alla giustizia, alla responsabilità e alla solidarietà. Volker Turk, Alto commissario dell’Onu per i diritti Umani (Ohchr), ha ricordato che “in quella che è stata definita un’operazione genocida contro i rohingya, circa diecimila uomini, donne, ragazzi, ragazze e neonati furono uccisi, oltre 300 villaggi furono distrutti e oltre 700 mila fuggirono in Bangladesh”, raggiungendo i profughi già fuggiti da precedenti attacchi. “Occorre fare di più per chiedere conto ai militari delle loro ripetute campagne di persecuzione” e “la comunità internazionale non deve dimenticare il popolo dei rohingya e la comunità che li ospita in Bangladesh”, ha dichiarato Turk, “Il mio desiderio più fervente è che possano tornare alle loro case”, ma “i loro diritti umani devono essere pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita” e “al momento questo non è il caso”, ha proseguito l’Alto commissario, esortando la comunità internazionale a “raddoppiare” gli sforzi. (segue) (Inn)