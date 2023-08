Rohingya: sei anni fa l’esodo, Onu esorta comunità internazionale a giustizia e responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Thomas Andrews, relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, ha invitato i leader mondiali a “porre fine alla paralisi dell’indifferenza e ad agire affinché gli artefici e gli autori di questa violenza siano chiamati a risponderne”. “La responsabilità per l’immensa sofferenza dei rohingya inizia dai vertici. Min Aung Hlaing, che guidò la campagna genocida, è ora a capo di una giunta militare illegale e illegittima che sta attaccando le popolazioni civili in tutto il Myanmar. Deve essere assicurato alla giustizia e costretto a rispondere dei suoi crimini”, ha dichiarato Andrews. “I soldati uccisero, violentarono e torturarono civili rohingya e rasero al suolo i villaggi rohingya in tutta la regione (…) Nonostante le affermazioni dei militari secondo cui le loro ‘operazioni di sgombero’ erano dirette contro militanti e terroristi rohingya, i civili rohingya erano gli obiettivi principali degli attacchi brutali e implacabili dei militari”, ha sottolineato il relatore, aggiungendo che gli eventi del 2017 sono stati preceduti da decenni di violenza e oppressione, con crisi acute nel 2012 e nel 2016. (segue) (Inn)