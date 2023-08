Rohingya: sei anni fa l’esodo, Onu esorta comunità internazionale a giustizia e responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche la comunità internazionale ha mancato di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei rohingya”, ha denunciato il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, facendo presente che “alcuni Paesi continuano a vendere armi” a Naypyidaw, che il Programma alimentare mondiale (Pam) “è stato costretto ad attuare tagli devastanti alle razioni nei campi del Bangladesh a causa della diminuzione dei contributi finanziari da parte degli Stati membri dell’Onu” e che “alcuni governi stanno sostenendo un piano miope per rimpatriare i rifugiati rohingya dal Bangladesh prima che la loro sicurezza e i diritti umani in Myanmar possano essere garantiti”. “I rohingya sono stanchi di promesse vuote” ed “è necessaria un’azione immediata”, ha concluso Andrews. (segue) (Inn)