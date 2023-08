Rohingya: sei anni fa l’esodo, Onu esorta comunità internazionale a giustizia e responsabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l’ufficio del Bangladesh dell’Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) ha rinnovato l’appello per i fondi, spiegando che “la carenza di finanziamenti sta già incidendo negativamente sul benessere di quasi un milione di rifugiati” e che eventuali ulteriori tagli “avranno un grave impatto sull’accesso al cibo, ai materiali per gli alloggi, ai combustibili per cucinare, alle strutture igienico-sanitarie e alle attività di sostentamento”. A metà agosto, i finanziamenti per il Piano di risposta congiunta alla crisi umanitaria dei rohingya ammontavano a meno di un terzo della richiesta complessiva, di 876 milioni di dollari: “una grave crisi di finanziamento”, ha sintetizzato il rappresentante dell’Unhcr in Bangladesh, Johannes van der Klaauw. Il governo di Dacca, per voce del ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, ha ribadito che la priorità è che i rohingya tornino nel loro Paese e che da parte del Myanmar “c’è la volontà di riprenderli”, aggiungendo che “sono in corso colloqui”. Per l’Unhcr un ritorno dignitoso e sostenibile dei rifugiati rohingya in Myanmar rimane la soluzione, ma solo quando sarà sicuro e i rimpatri potranno essere monitorati nello Stato di Rakhine. (segue) (Inn)