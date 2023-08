Clima: estate agli sgoccioli, nel weekend arriva Poppea con temporali e temperature in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate, con le temperature roventi degli ultimi giorni, è agli sgoccioli. Il fondatore de IlMeteo.it, Antonio Sanò, spiega infatti che nel corso del fine settimana l’anticiclone africano Nerone lascerà il posto al ciclone Poppea, che porterà maltempo e un brusco calo delle temperature, che potrebbero scendere anche di 20 gradi. La corrente fresca del ciclone Poppea si scontrerà, già sul finire della giornata di domenica, con quelle caldissime degli ultimi giorni, dando origine a temporali con grandine (anche grossa) e a nubifragi. “In tal caso – spiega Sanò –, dato che l’Italia proviene da un periodo secco, l’acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirebbe ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna non mancherebbero inoltre frane o smottamenti”. (Rin)