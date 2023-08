Estate: Coldiretti/Ixè, bilancio di 37,5 milioni di italiani in vacanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vacanze 2023 hanno registrato una netta preferenza per le mete nazionali – continua la Coldiretti – spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d'Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma – spiega Coldiretti – c'è anche una quota del 28 per cento di italiani, oltre uno su quattro tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero spinti spesso dalle offerte più convenienti. La maggioranza degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto, in ripresa l'albergo, che si piazza davanti ai bed and breakfast ma nella classifica delle preferenze molto gettonati sono anche i 25 mila agriturismi presenti in Italia spinti, secondo Terranostra e Campagna Amica, dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Se il mare con il caldo si conferma in testa alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto, ma – nota Coldiretti – recuperano terreno anche le città d'arte, prese d'assalto soprattutto dagli stranieri. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani questa estate, accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c'è la ricerca del cibo e del vino locali che è diventata – conclude la Coldiretti – la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2023 con circa un terzo della spesa per consumi al ristorante, street food o per l'acquisto di souvenir. (Com)