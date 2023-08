Imprese: Heineken completa il suo ritiro dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale olandese Heineken ha annunciato il completamento del suo ritiro dalla Federazione Russa. Come ha riferito il quotidiano “De Telegraaf”, l’azienda produttrice di birra ha terminato la vendita dei suoi capitali in Russia al gruppo Arnest, che produce profumi, cosmetici e articoli per la casa, al prezzo simbolico di un euro. La vendita include sette birrifici e Arnest ha garantito il posto di lavoro per i prossimi tre anni ai 1.800 dipendenti che Heineken impiegava nel Paese. La società olandese aveva preannunciato oltre un anno e mezzo fa che avrebbe lasciato la Federazione Russa in relazione alla sua invasione dell’Ucraina. “Fin dall’inizio abbiamo dichiarato che (Beb)