Ucraina: Servizio frontiera, da morte Prigozhin nessun riflesso per mercenari Wagner in Bielorussia

- La scomparsa del leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, non ha influenzato le attività dei mercenari che si trovano in Bielorussia e anche al confine con l'Ucraina la situazione resta sotto controllo. Lo ha detto il portavoce del Servizio statale di frontiera ucraino, Andrij Demchenko, durante una diretta televisiva. "In generale, la situazione al nostro confine è ancora sotto controllo. Non abbiamo registrato alcun atto degno di nota. Ma per quanto riguarda la presenza di mercenari in Bielorussia, anche prima del 23 agosto, prima degli eventi accaduti in Russia, abbiamo registrato che il numero dei mercenari in Bielorussia è diminuito. Non in modo significativo, ma gradualmente il numero dei membri del gruppo Wagner è diminuito e continua a diminuire", ha detto il portavoce. Allo stesso tempo, Demchenko ritiene che dopo gli eventi in Russia "dovremmo trattare diversamente i mercenari in Bielorussia". (Kiu)