Trasporto aereo: Libano, direttore scalo Beirut rassicura su apertura 24 ore al giorno

- Il direttore dell'aeroporto internazionale Rafiq Hariri a Beirut, Fadi al Hassan, ha confermato oggi al quotidiano locale "Al Joumhouria" che "nessun volo sarà sospeso e che l'aeroporto continuerà a funzionare 24 ore su 24, sette giorni su sette". Una dichiarazione diffusa ieri informava che "a causa della grave carenza nel numero di controllori, i dipendenti inizieranno a lavorare su turni, dal 5 settembre, dalle 07:00 alle 20:00". Al riguardo, Al Hassan ha spiegato che non vi è stata alcuna adozione ufficiale della dichiarazione e che non vi è alcun pericolo per la sicurezza aerea. (Lib)