Taiwan: Tsai in Eswatini dal 5 settembre, previsto incontro con re Mswati III

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si recherà in Eswatini il prossimo 5 settembre per una visita di quattro giorni. Secondo la portavoce dell'ufficio presidenziale taiwanese, Olivia Lin, il viaggio punta a promuovere una "cooperazione sostenibile" tra i due alleati diplomatici e prova l'importanza attribuita da Taipei ai legami bilaterali. Tsai e la sua delegazione, che include anche la ministra dell'Economia Wang Mei-Hua e il sindaco di Kaohsiung Chen Chi-mai, viaggeranno su voli diretti operati dalla compagnia di bandiera taiwanese China Airlines e non effettueranno soste intermedie. Il 6 settembre, Tsai parteciperà alle celebrazioni per il 55mo anniversario della proclamazione d'indipendenza dell'Eswatini e al 55mo compleanno del suo attuale sovrano, Mswati III. Successivamente, la presidente taiwanese visiterà un complesso dell'ospedale governativo di Mbabane finanziato dal governo di Taipei e prenderà parte ad una cena con il re. Il 7 settembre, incontrerà la regina madre Ntombi Tfwala, terrà una conferenza stampa e visiterà le basi delle missioni tecniche e mediche taiwanesi. Il ritorno di Tsai a Taiwan è previsto per l'8 settembre. (Cip)