Roma: in fiamme camion che trasportava detergenti liquidi su via Laurentina, nessun ferito

- Intorno alle 7:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti su via Laurentina per domare le fiamme che hanno lambito un camion. Il mezzo, che trasportava detergenti liquidi e prodotti per le pulizie, ha preso fuoco all'altezza del chilometro 11 della strada. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Eur, con un autobotte e il Nucleo Nbcr. Sul posto anche il personale di Roma Capitale. (Rer)