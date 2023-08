Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte addensamenti sparsi sul Nordovest, altrove sereno o poco nuvoloso. Al mattino variabile su Nordovest e Alpi, altrove ancora poco nuvoloso; dal pomeriggio ovunque variabile con addensamenti cumuliformi diffusi su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Fino al mattino isolati rovesci intermittenti possibili su Nordovest ed Alpi; nel pomeriggio-sera temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi Prealpi e pianura occidentale. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo in pianura, in moderato o forte calo nelle valli, in pianura minime intorno a 23 °C, massime intorno a 37 °C ad est, a 34 °C ad ovest. (Rem)