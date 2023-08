Arabia Saudita: Riad valuta offerta cinese per la costruzione di una centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita sta valutando un'offerta presentata dal colosso dell'ingegneria nucleare cinese China National Nuclear Corp (Cnnc) per la costruzione di una centrale nucleare in quel Paese mediorientale. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'obiettivo di Riad è di ottenere dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden un allentamento delle condizioni per il sostegno degli Stati Uniti allo sviluppo del comparto nucleare saudita. Il quotidiano ricorda che Washington ha posto come condizione per la propria assistenza l'impegno di Riad a non arricchire autonomamente l'uranio e a non estrarne dai depositi nel Paese. La Cina, di contro, sarebbe pronta a prestare la propria assistenza senza nessuna condizione legata alla non proliferazione. Secondo funzionari sauditi anonimi citati dal "Wall Street Journal", Cnnc ha già presentato a Riad un'offerta per la costruzione di una centrale nucleare nella Provincia Orientale, vicino al confine con il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Le fonti affermano che il governo saudita preferirebbe affidare il progetto all'azienda sudcoreana Korea Electric Power Corp. col coinvolgimento operativo degli Stati Uniti, senza sottostare però ai controlli generalmente richiesti da Washington. (Was)