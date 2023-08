Giappone: scarico acque Fukushima, dura reazione dell'industria della pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dell'industria giapponese della pesca hanno ribadito la loro categorica opposizione allo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico, in concomitanza con l'inizio delle operazioni nella giornata di ieri. "La decisione del governo, che ha del tutto ignorato la ferma opposizione dei pescatori, è ridicola", ha tuonato ieri Seiji Oi, presidente dell'associazione delle cooperative di Pesca della prefettura di Iwate, limitrofa a quella di Fukushima. La Federazione nazionale delle Associazioni cooperative di pesca del Giappone ha pubblicato un comunicato assieme ai rappresentanti del settore di un'altra prefettura vicina a Fukushima quella di Miyagi, affermando che "la nostra opposizione allo scarico non è cambiata minimamente". Yasuhiro Yamazaki, presidente del rivenditore di prodotti ittici all'ingrosso Yamaharu Co., che esporta ricci di mare e tonni pinna gialla, ha lamentato che gli affari stanno già risentendo della decisione del governo, e che diversi acquirenti esteri hanno sospeso da mercoledì le transazioni con la sua azienda, con perdite che ammonterebbero già a milioni di yen. "Il governo intende compensarci? Voglio che il governo ci dia una risposta", ha affermato l'imprenditore. (segue) (Git)