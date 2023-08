Russia: intercettato missile ucraino in volo sulla regione di Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe hanno intercettato la scorsa notte un missile ucraino del complesso antiaereo S-200 modificato per l'impiego terra-terra, in volo nella regione di Kaluga. Lo ha riferito il governatore regionale Vladislav Shapsha: "Oggi alle 00:30 (ora locale), le forze di difesa aerea hanno lavorato nei distretti di Maloyaroslavets e Zhukovsky. Secondo il ministero della Difesa russo, un missile S-200 modificato è stato distrutto dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono stati feriti o danni alle infrastrutture", ha scritto il governatore su Telegram. (Rum)