Corea del Nord-Russia: la compagnia aerea Air Koryo torna a volare verso Vladivostok

- Un aereo di linea della compagnia aerea di Stato nordcoreana Air Koryo è atterrato oggi all'aeroporto di Vladivostok, in Russia. Si tratta del primo volo dalla Corea del Nord alla Russia dopo l'inizio della pandemia di Covid-19, come riferito dalle autorità aeroportuali all'agenzia di stampa "Ria Novosti". In precedenza, il servizio stampa dell'aeroporto di Vladivostok aveva riferito che i primi voli da Pyongyang erano previsti per il 25 e 28 agosto. I voli di linea tra la Corea del Nord e la Russia erano stati sospesi nel 2020 a causa della pandemia. Lo scorso maggio l'ambasciatore russo in Corea del Nord, Alexander Matsegora, aveva dichiarato che il trasporto aereo di passeggeri tra Pyongyang e Vladivostok sarebbe ripreso immediatamente dopo l'apertura delle frontiere. Martedì scorso Air Koryo ha ripreso anche i voli verso Pechino. (Rum)