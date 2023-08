Taiwan: l'isola riapre le porte a turisti e imprenditori cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha annuncio ieri l'intenzione di revocare le restrizioni all'ingresso nell'isola di turisti e imprenditori dalla Cina continentale varate durante la pandemia di Covid-19. Il Consiglio per gli affari della terraferma di Taiwan ha precisato che gli imprenditori cinesi potranno tornare a chiedere permessi di soggiorno a breve termine - ad esempio per prendere parte ad eventi fieristici - a partire da lunedì 28 agosto. I cittadini cinesi residenti in Paesi terzi, invece, potranno entrare nell'isola come turisti dal primo settembre. Le comitive di turisti cinesi saranno inizialmente limitate a un massimo di 2mila visitatori giornalieri, ma la ripresa dei viaggi di gruppo organizzati dalla Cina dipenderà dalle autorità di Pechino. La Cina ha gradualmente ripristinato i flussi turistici dei propri cittadini verso diversi Paesi, incluso il Giappone, ma non ha ancora assunto una misura analoga nei confronti di Taiwan, destinazione verso cui Pechino ha bloccato dal 2019 l'emissione di permessi turistici individuali. (Cip)