Asean: ministri Finanze riuniti a Giacarta, confronto su stato economia regionale e globale

- I ministri delle Finanze e i banchieri centrali dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono riuniti da ieri a Giacarta per il 10mo incontro ministeriale dell'associazione. L'agenda dell'incontro prevede un confronto in merito allo stato dell'economia regionale e globale, e in merito alle modalità di finanziamento di priorità di spesa come lo sviluppo infrastrutturale e la sanità. I ministri si stanno confrontando anche in merito ai progressi dell'Asean Economic Community Blueprint 2025 e alle altre iniziative di integrazione e cooperazione finanziaria regionale. (Fim)