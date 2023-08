Vietnam: Hanoi aderisce all'iniziativa per i pagamenti transfrontalieri dell'Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale del Vietnam ha firmato oggi un accordo che segna l'adesione di Hanoi a un'iniziativa dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per la creazione di un meccanismo multilaterale per i pagamenti transfrontalieri. L'accordo è stato raggiunto durante l'incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali dell'Asean che si è tenuto a Giacarta lo scorso marzo. Il Vietnam si unisce a Indonesia, Malesia, Thailandia, Filippine e Singapore, già al lavoro per integrare i rispettivi sistemi di pagamento, anche con l'impiego di un sistema di codici Qr per le transazioni al dettaglio.(Fim)