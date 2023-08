Brasile-Cina: ministro trasporti, Pechino ha molto da offrire per migliorare le infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Principale partner commerciale del Brasile, la Cina ha molto da offrire per migliorare la sinergia nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, soprattutto con investimenti nelle infrastrutture. Lo ha detto il ministro dei Trasporti brasiliano, Renan Filho, nel corso di un incontro interministeriale in preparazione dell'incontro con la Commissione di coordinamento e cooperazione ad alto livello sino-brasiliana (Cosban), in agenda il prossimo anno. "Il rapporto con la Cina è molto importante per le nostre infrastrutture, soprattutto in un momento in cui i cinesi stanno cambiando un po' il loro profilo, aumentando l'offerta di investimenti all'estero", afferma Renan Filho, evidenziando che al contempo il Brasile diventa sempre più attraente per i partner dopo l'approvazione ieri da parte del Parlamento della legge che riforma il complesso delle regole economico-finanziarie del Paese. (segue) (Brb)