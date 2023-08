Brasile-Cina: ministro Turismo, importante attrarre investimenti di Pechino nel settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini cinesi – evidenzia la nota - rappresentano oggi il maggior numero di turisti del mondo con una cifra variabile tra i 60 e i 70 milioni. Di questo totale, secondo l'Organizzazione mondiale del Turismo (Unwto), solo lo 0,1 per cento arriva in Brasile. Nel suo intervento Sabino ha evidenziato l'importanza di rafforzare i legami culturali e commerciali tra i due Paesi per aumentare questa quota. "Possiamo rafforzare e rafforzeremo le relazioni in modo che anche i produttori, gli imprenditori e gli investitori cinesi comprendano il potenziale del turismo in Brasile, in modo che possano costruire qui alberghi, sviluppare rotte turistiche, portare aziende di trasporto, generare posti di lavoro in Brasile e produrre reddito per tutti i brasiliani", ha affermato Sabino. (Brb)