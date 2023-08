Corea del Nord: Blinken a colloquio con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuto un colloquio telefonico trilaterale con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud, Yoshimasa Hayashi e Park Jin, per discutere il tentativo effettuato ieri dalla Corea del Nord di immettere in orbita un satellite militare. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i tre ministri hanno espresso una forte condanna del lancio, riscontrandovi una violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Blinken e i suoi interlocutori si sono impegnati anche a proseguire le consultazioni trilaterali sulla base degli accordi stabiliti dai leader dei tre Paesi in occasione del recente vertice a Camp David. Infine, i tre capi della diplomazia hanno sottolineato la necessità di uno sforzo della comunità internazionale per bloccare le attività e i flussi di capitale di cui Pyongyang si serve per finanziare i suoi programmi balistico e nucleare. (Was)