Auto: Tesla, governo Usa conclude indagine su pilota automatico

- L'Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale degli Stati Uniti (Nhtsa) annuncerà a breve la conclusione dell'indagine durata due anni in merito alla sicurezza del sistema di pilota automatico installato sulle auto elettriche del costruttore Tesla. Lo ha anticipato la direttrice della Nhtsa, Ann Carlson, secondo cui l'agenzia federale intende annunciare pubblicamente la chiusura dell'indagine a breve. La funzionaria non ha fornito anticipazioni in merito alle conclusioni raggiunte dalle autorità federali nel corso dell'indagine, ma parlando in generale dei sistemi di guida assistita ha avvertito che "è davvero importante che i conducenti (delle automobili) prestino attenzione. E' importante anche che i sistemi di monitoraggio di guida tengano conto del fatto che gli umani fanno eccessivo affidamento sulla tecnologia". (Was)