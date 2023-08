Argentina: dal nuovo esborso dell'Fmi un possibile aiuto nella lotta all'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, e il direttivo del Fmi si è conclusa come da previsioni: Buenos Aires riceverà, presumibilmente entro la fine del mese, 7,5 miliardi di dollari dal programma Extended Fund Facility (Eff) a 30 mesi firmato a marzo 2022. Una parte consistente, circa 3 miliardi, andrà a rimpinguare le esigue riserve di dollari della Banca centrale, uno dei capitoli più dolorosi dell'attuale situazione economica argentina. Dal totale occorrerà togliere quanto necessario a onorare i debiti con Qatar, Cina e Corporacion andina de fomento (Caf), i tre attori cui Buenos Aires si è rivolta negli ultimi tempi per pagare le rate col Fondo senza, per l'appunto, ricorrere al biglietto verde. La novità più significativa, ha sottolineato Massa, è data dal fatto che l'Fmi ha autorizzato il governo argentino a utilizzare questi fondi anche per calmierare il prezzo del dollaro, arma fondamentale per contenere l'inflazione. Non bisogna infatti dimenticare che da mesi i prezzi crescono a un ritmo superiore al cento per cento annuo e che di recente, in omaggio a una sollecitazione dello stesso Fondo per poter rilanciare le esportazioni, il governo ha messo mano a una svalutazione del peso. La manovra sul dollaro - riassume la testata "Bae Negocios" - potrà comunque essere attivata solo in caso di eccessiva volatilità, quando la quotazione passa una una soglia prefissata dal governo, ma non comunicata per evitare operazioni degli speculatori. (segue) (Abu)