Meeting Rimini: Metaverso, partire dal virtuale per oltrepassare le frontiere

- “Metaverso”: una parola oggi tanto utilizzata quanto sconosciuta. L’obiettivo, non solo per la società di Mark Zuckerberg ma per chiunque si occupi in qualche modo di realtà virtuale, è quello di oltrepassare le frontiere fino ad oggi conosciute e scoprire nuovi mondi sempre più simili a quello reale. È da questo tema che, in occasione della 44ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, è stato programmato l’incontro "Futuri umani: fra metaversi e speranze" moderato da Andrea Simoncini, vicepresidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli Ets e docente di diritto costituzionale presso l’Università di Firenze, a cui hanno partecipato: Roberto Battiston, fisico sperimentale, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana; Marco Casu, ricercatore presso Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine; Ginevra Leganza, ricercatrice presso Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine; Massimiliano Nicolini, direttore del dipartimento R&D Olitec – Olimaint; Luciano Violante, presidente Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine. "Fondazione Leonardo parte dall’idea che i giovani conoscono il futuro perché quello è il loro presente", ha dichiarato Violante; "i ragazzi devono, dunque, conoscere i vantaggi e i rischi di questo 'presente-futuro'. Occorre, dunque, investire, innanzitutto, nell’educazione; in secondo luogo, è fondamentale sostenere i giovani e conoscerne le ispirazioni. Sono loro che possono aiutarci a capire in quale realtà vorrebbero vivere". La ricercatrice Leganza ha aggiunto, infine, che "il futuro non si può conoscerlo; allo stesso tempo, però, è possibile approfondire il presente: questo è costituito da diverse dimensioni che occorre guardare nella loro complessità per poter immaginare e costruire insieme alle nuove generazioni il nostro futuro e il loro presente". (Rin)