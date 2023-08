Ostia: spara da un autobus e scappa, bloccato 21enne, aveva una scacciacani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pomeriggio di paura per le strade di Ostia. Un uomo ha esploso dei colpi d'arma da fuoco da un autobus per poi darsi alla fuga. È successo in via Baffigo, intorno alle ore 15, quando l'uomo ha esploso un numero imprecisato di colpi da un mezzo Atac della linea 01, costringendo l'autista a interrompere la corsa e ad avvertire le forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dall'azienda capitolina in una nota, infatti, "l'autista, dopo aver avvertito alcune esplosioni, ha interrotto la corsa e avvertito le forze dell'ordine. Il fatto non ha generato alcuna conseguenza per i passeggeri, che hanno lasciato il bus dopo l'interruzione". Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido, della Squadra Mobile e delle Volanti della polizia di Stato, che hanno avviato una caccia all'uomo per le strade di Ostia, utilizzando anche un elicottero. (segue) (Rer)